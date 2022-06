I playoff di serie C chiudono la quinta edizione dei playoff, strutturati come la formula attuale che ha portato in finale il Padova di Massimo Oddo ed il Palermo di Silvio Baldini. Le precedenti edizioni hanno visto salire in serie B nel 2017/18 il Cosenza (successo nella finale secca sul Siena, 3-1 a Pescara), nel 2018/19 Pisa (battuta la Triestina nella finale doppia, 2-2 all’andata all’Arena e 3-1 esterno al “Rocco” dopo over-time) e Trapani (0-0 esterno e 2-0 al “Provinciale” nella finale andata/ritorno contro il Piacenza), nel 2019/20 la Reggiana (vittoriosa in casa 1-0 sul Bari in gara unica) e lo scorso anno l’Alessandria (duplice 0-0 nella finale andata/ritorno contro il Padova, gara-1 in Veneto, gara-2 al “Moccagatta” e grigi promossi per il 5-4 ai calci di rigore).