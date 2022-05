Playoff Serie C, il programma delle semifinali

Dopo le gare d'andata, oggi si giocherà il ritorno delle due sfide per la promozione in Serie B, entrambe in diretta sui canali Sky Sport. Dopo lo 0-0 dell'andata, tutto in bilico tra Padova e Catanzaro, mentre il Palermo partirà forte dello 0-3 dell'andata in casa della Feralpisalò

Dopo le due gare d'andata, oggi si giocherà il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie C dove si deciderà quali squadre si sfideranno nella finale per approdare in Serie B. Sarà tutta da seguire la sfida tra Padova e Catanzaro, in programma oggi alle ore 19.00. Terminata 0-0 all'andata in Calabria, le due seconde classificate dei gironi A e C si sfideranno allo stadio Euganeo: in caso di pareggio, ci saranno i supplementari ed eventualmente anche i calci di rigore per decidere chi andrà a giocarsi la finale. Più indirizzata invece l'altra semifinale, che vedrà di fronte Palermo e Feralpisalò alle ore 20.30 allo stadio Renzo Barbera, ancora sold out per l'occasione. I rosanero sono sicuramente favoriti per la finale, avendo vinto con un netto 0-3 la sfida di andata in trasferta, ma vogliono sfatare un tabù: il Palermo non ha infatti ancora vinto in casa ai playoff, ma è sempre partito forte della vittoria in trasferta all'andata.