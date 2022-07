Niente da fare per Teramo e Campobasso. Le due società sono state escluse dalla prossima Serie C. Rigettati dal Consiglio Figc il ricorso dei club. Il commento del presidente federale Gravina

Niente Serie C per Campobasso e Teramo. Ascoltata la relazione della Covisoc, il Consiglio Federale ha esaminato e rigettato all’unanimità i ricorsi e la mancata iscrizione in C di Campobasso e Teramo. Dopo una prima bocciatura della domanda di iscrizione al prossimo campionato, sia la società molisana che quella abruzzese vedono dunque confermata la decisione che le esclude dal prossimo campionato 2022/2023: niente da fare, niente Serie C. Sono stati invece accettati i ricorsi per l’iscrizione nella Serie B Femminile di Ravenna, Sassari Torres e Cortefranca.