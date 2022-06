La Federcalcio ha comunicato ufficialmente tutte le date dei prossimi campionati italiani, dalla Serie A e la Serie B fino alla Serie C e ai vari tornei femminili: partenze, fini e pause, tra cui quella per il Mondiale. Non ancora stabilita la data per la Supercoppa Italiana tra Inter e Milan, mentre la finale di Coppa Italia si giocherà il 24 maggio