Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dal Campobasso contro la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie C. La decisione è arrivata nella tarda mattinata di oggi. Confermata dunque l'esclusione della squadra molisana dalla Lega Pro. Analogo verdetto era stato emesso poche ore prima anche per il Teramo. I due club avevano presentato ricorso ai giudici amministrativi contro l'esclusione decisa dal Collegio di Garanzia del Coni dopo lo stop pronunciato da Covisoc e Figc. Per quanto riguarda il Campobasso, inoltre, secondo i giudici amministrativi "non può essere accolta la pretesa, avanzata in via subordinata, di ammissione della ricorrente al campionato di serie D". A beneficiare dell'esclusione delle due squadre, Fermana (retrocessa nell'ultimo campionato di Serie C) e Torres (tra le vincitrici dei playoff in Serie D e prima in graduatoria tra le società che avevano fatto domanda di ripescaggio), che saranno ripescate in Lega Pro. Giovedì 4 agosto verranno definiti i gironi del campionato, mentre venerdì 5 agosto alle ore 12 sarà il giorno della presentazione dei nuovi calendari.