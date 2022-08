Serie C 2022-2023, ufficializzati i tre gironi

Il giorno dopo l'ufficialità del ripescaggio di Fermana e Torres, la Lega Pro ha ufficializzato i tre gironi della Serie C 2022-2023, il cui inizio è previsto nel weekend del 27 e 28 agosto. Nei raggruppamenti, che seguono ancora il criterio geografico orizzontale, ci sono due importanti novità. L'Alessandria, reduce dalla retrocessione dalla Serie B, giocherà nel girone B e non nel girone A come in passato; il Pescara, invece, scivola nel girone C. Venerdì 5 agosto, alle ore 12, presso il Salone d'Onore del Coni, ci sarà il sorteggio dei calendari.