Il Vicenza ne fa 6, vince la Juve NextGen

È iniziata la nuova stagione di Serie C, da seguire in diretta sui canali Sky. Nel girone A, ben 32 gol segnati in 10 incontri: il Vicenza di Francesco Baldini vince 6-1 contro la Pro Vercelli, Pinzauti del Lecco impiega 21 secondi per sbloccare il risultato contro la Virtus Verona. Buona la prima per la matricola Sangiuliano City

Si è alzato il sipario sulla Serie C 2022-2023 con la prima giornata del girone A . Ben 32 gol messi a segno nel primo turno con il Vicenza assoluto protagonista. Un risultato "tennistico" per il Lane di Francesco Baldini che al Menti ha battuto per 6-1 la Pro Vercelli: prima il vantaggio degli ospiti con Bruschi, poi le reti di Ferrari (doppietta), Scarsella, Rolfini, Dalmonte e Jimenez. Buona la prima anche per la Juventus NextGen (ex Under23), che ha piegato il Trento con i gol di Iling e Pecorino, mentre la Pro Vercelli ha battuto il Padova con la rete di testa a metà del secondo tempo di Comi.

In una giornata ricca di reti messe a segno, c'è anche un gol lampo: è quello di Lorenzo Pinzauti del Lecco che ha impiegato appena 21 secondi per sbloccare il risultato contro la Virtus Verona. Il match si è poi concluso 2-2. Esordio positivo, infine, per la matricola Sangiuliano City (alla prima partecipazione nella sua storia in Serie C) che ha vinto 4-2 contro il Mantova.

La Serie C è su Sky

La Serie C 2022/23 è in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Per ogni giornata della Regular Season, Sky potrà trasmettere 3 partite integrali (una per ogni girone) e 3 appuntamenti con “Diretta Gol” (uno per ogni girone e per ogni girone fino a 8 partite in contemporanea). Grazie a “Diretta Gol”, quindi, Sky avrà fino a 24 campi collegati per ogni turno di campionato, assicurando un’importante copertura all’intero torneo, alle squadre e alle tifoserie di tutte le piazze. E a fine stagione, Playoff e Playout con 3 partite per ogni turno eliminatorio, semifinali e finali.