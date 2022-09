Novara in vetta nel girone A, vince il Padova

I piemontesi sono l'unica squadra a punteggio pieno del girone A dopo due giornate: vittoria per 2-1 in casa del Mantova grazie alla doppietta di Tavernelli. Il Padova vince il derby veneto contro il Vicenza con il gol di Russini a 6 minuti dalla fine, mentre il Trento batte 4-1 la Pro Vercelli

Dopo appena 180 minuti, nel girone A di Serie C c'è una capolista solitaria. È il Novara di Roberto Cevoli, primo a punteggio pieno. I piemontesi hanno vinto 2-1 contro il Mantova grazie alla doppietta di Camillo Tavernelli, attaccante in prestito dal Cittadella, già autore di tre reti nelle prime due partite. Dietro al Novara c'è un gruppo di quattro inseguitrici a 4 punti: Pordenone e Juventus NextGen, che venerdì hanno pareggiato 1-1 nell'anticipo, Lecco e Pro Patria che hanno battuto rispettivamente Pergolettese e Feralpisalò. L'attesa, però, era tutta per il derby veneto all'Euganeo tra Padova e Vicenza: vittoria per 2-1 dei padroni di casa, al primo successo stagionale, con il gol decisivo di Russini a 6 minuti dalla fine.