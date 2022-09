Tris Entella-Carrarese, tre in vetta nel girone C

Di tris in tris. Un botta e risposta a distanza quello di Carrarese e Virtus Entella, capoliste del girone B di Serie C dopo 180 minuti. Colpo esterno per i liguri che hanno vinto 3-1 in casa dell'Alessandria con le reti di Clemenza e Faggioli, oltre all'autogol di Checchi. One man show, invece, per la Carrarese contro la Recanatese: a decidere l'incontro, infatti, è stata la tripletta in 45 minuti di Alessandro Capello, all'esordio in giallazzurro. Nel girone C, invece, sono già delineati i valori e confermano le favorite della vigilia: a punteggio pieno ci sono Catanzaro, Crotone e Pescara. Tris esterno dei giallorossi di Vivarini contro il Taranto, mentre i rossoblu hanno piegato il Monopoli con la doppietta di Golemic. Vittoria a Latina, infine, per gli abruzzesi con le reti di Mora e Cuppone.