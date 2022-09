La quarta giornata del girone A di Serie C vede il Pordenone portarsi in testa alla classifica da solo grazie al successo sul campo del City Nova. Sale al secondo posto il Padova; secondo ko di fila per la Juve NextGen, che nel finale prova una rimonta impossibile contro il Renate. Primi punti per il Mantova, sempre più giù il Piacenza

Vince solo il Pordenone tra le tre che arrivavano alla quarta giornata in testa alla classifica, andandosi dunque a prendere la vetta solitaria con 10 punti grazie all’1-0 ottenuto sul campo di un ottimo Sangiuliano City Nova. Un primato solitario, quello dei friulani che puntano all’immediata risalita in B, per il quale devono ringraziare anche Virtus Verona, capace di fermare sullo 0-0 il Novara, e Padova, protagonista di un netto 3-0 ai danni della Pro Patria e adesso secondo in classifica con 9 punti, assieme alla Feralpisalò (1-0 alla Pergolettese). Secondo ko consecutivo per la Juve NextGen, battuta dal Renate: i biancneri, sotto 3-0, sognano una rimonta impossibile nei minuti finali, fermandosi sul 3-2. In fondo alla classifica primi 3 punti per il Mantova, che batte e aggancia il Trento, ancora ko il Piacenza (3-0 dall’Arzignano), nuovo fanalino di coda.