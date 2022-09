Quarta giornata di Serie C: nel girone B non si ferma la Carrarese, vincono anche Siena e Gubbio tenendo il passo della capolista. Nel girone C c'è invece il Crotone a punteggio pieno; il Catanzaro si salva al 95', il Taranto trova la prima vittoria e lascia l'ultimo posto

Due squadre a punteggio pieno, una nel girone B e una nel girone C, dopo la domenica con cui si completa la 4^ giornata di Serie C (dopo che il girone A è sceso in campo sabato). Si tratta di Carrarese e Crotone, che continuano la loro corsa solitaria: e se nel caso dei toscani lo era già prima di questa giornata (con Siena e Gubbio che però tengono il passo vincendo entrambe e restando a -2), per il Crotone è "solitaria" da adesso, visto il mezzo passo falso del Catanzaro che trova il pareggio sul campo dell'Audace Cerignola (2-2) al 95', reagendo dopo essere andato sotto a 1' dalla fine. Nel girone B passo in avanti del Rimini, nel posticipo di lunedì l'Alessandria cercherà i suoi primi punti contro la Reggiana, così come fatto nel girone C dal Taranto, alla sua prima vittoria dopo 3 ko di fila.