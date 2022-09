La quinta giornata di Serie C 2022/23 sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Per ogni giornata della Regular Season, Sky trasme 3 partite integrali (una per ogni girone) e, grazie a "Diretta Gol", i campi collegati possono salire fino a 24 per ogni turno di campionato Condividi

Torna la Serie C con la quinta giornata della stagione 2022/23. Gli abbonati al pacchetto Sky Calcio ogni giornata della Regular Season potranno vedere 3 partite che saranno trasmesse integralmente (una per ogni girone) e 3 appuntamenti con "Diretta Gol" (uno per ogni girone e per ogni girone fino a 8 partite in contemporanea). Grazie a "Diretta Gol", quindi, Sky avrà fino a 24 campi collegati per ogni turno di campionato, assicurando un'importante copertura all’intero torneo, alle squadre e alle tifoserie di tutte le piazze. E a fine stagione, playoff e playout con 3 partite per ogni turno eliminatorio, semifinali e finali.

Serie C, il programma della 5^ giornata su Sky Sport

Sabato 24 settembre Pordenone-Padova, ore 14:30. In diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Federico Botti, Diretta Gol Manuel Favia. Diretta Gol, ore 14:30. In diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Campi collegati: Pro Patria-Renate , telecronaca di Calogero Destro.

, telecronaca di Calogero Destro. Trento-Triestina , telecronaca di Giovanni Cristiano.

, telecronaca di Giovanni Cristiano. Virtus Verona-Feralpisalò , telecronaca di Giovanni Cristiano.

, telecronaca di Giovanni Cristiano. Pro Sesto-Sangiuliano City , telecronaca di Giovanni Poggi.

, telecronaca di Giovanni Poggi. Piacenza-Albinoleffe, telecronaca di Giovanni Poggi.

Gubbio-Virtus Entella, ore 17:30. In diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca di Gaia Brunelli, Diretta Gol Giovanni Cristiano. Diretta Gol, ore 17:30. In diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW.

Campi collegati: Alessandria-Carrarese , telecronaca di Manuel Favia.

, telecronaca di Manuel Favia. Lucchese-Rimini , telecronaca di Giovanni Poggi.

, telecronaca di Giovanni Poggi. Olbia-Siena , telecronaca di Calogero Destro.

, telecronaca di Calogero Destro. Reggiana-San Donato , telecronaca di Giovanni Poggi.

, telecronaca di Giovanni Poggi. Vis Pesaro-Ancona, telecronaca di Calogero Destro. Foggia-Pescara, ore 20:30. In diretta su Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Telecronaca di Daniele Barone.