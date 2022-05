9/11 ©Getty

RYAN SHAWCROSS: ritiro annunciato a gennaio 2022



Can they do it on a cold rainy night in Stoke? recita un famoso adagio britannico per cui giocare nel freddo e sotto la pioggia inglese, per di più contro una squadra storicamente acrigna come lo Stoke, sarebbe durissimo anche per i più grandi fuoriclasse del gioco. Shawcross l'ha fatto, 453 partite nel club. Poi il trasferimento a Miami dove è rimasto: attualmente è il viceallenatore delle riserve della franchigia di David Beckham.