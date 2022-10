Vincono Catanzaro e Crotone, pari Pescara

Quinta vittoria di fila (ottava in nove giornate) per il Catanzaro di Vincenzo Vivarini, capolista del girone C. Torna al successo il Crotone, mentre il Pescara rallenta in casa del Giugliano. Sesto risultato utile di fila per il Latina, prosegue il momento no dell'Avellino

Non conosce soste la marcia del Catanzaro nel girone C di Serie C. La formazione di Vincenzo Vivarini ha vinto la quinta partita consecutiva, piegando per 1-0 il Monopoli con il gol di Vandeputte. I calabresi sono primi in classifica, ancora imbattuti e con 8 vittorie su 9 partite disputate. La prima inseguitrice è il Crotone che, dopo il ko contro il Foggia, ha vinto 3-0 contro la Virtus Francavilla con i gol di Cuomo (doppietta) e Gomez. Rallenta il Pescara che pareggia a Giugliano, mentre la Gelbison interrompe una serie di quattro successi consecutivi, perdendo in casa contro il Monterosi. Sesto risultato utile di fila per il Latina che vince 1-0 con il Picerno, mentre prosegue il momento negativo dell'Avellino (domenica è stato esonerato l'allenatore Taurino e nel turno infrasettimanale è andato in panchina l'allenatore della primavera, Raffaele Biancolino) che ha perso 2-0 a Viterbo.