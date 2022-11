Novara ko, Pordenone in fuga. Bene la Pro Sesto

Con il successo sul Novara firmato da una rete di Ajeti all'86', il Pordenone prova la fuga in classifica nel girone A. Tiene il passo solo la Pro Sesto che vince in trasferta contro il Renate 4-3. Risale il Lecco grazie al successo per 3-1 sul Piacenza. Vincono anche Juve Next Gen, Arzignano e Vicenza. In fondo alla classifica la Virtus Verona si aggiudica lo scontro diretto con il Trento

Nel big match della 14^ giornata nel girone A di Serie C preziosissima vittoria del Pordenone che batte il Novara 1-0 (86' Ajeti) e tenta la fuga in vetta alla classifica mentenendo 5 punti di vantaggio sulla Pro Sesto vittoriosa in casa del Renate al termine di una gara combattutissima e conclusa 4-3 in favore del club 'milanese'. Ne approfitta il Lecco che accorcia proprio sul Renate grazie al successo contro il Piacenza per 3-1. Il Lecco aggancia in classifica la Feralpisalò fermata a Mantova sullo 0-0. Consolidano, al momento, la posizione playoff la Juve Next Gen (0-1 a Busto con la Pro Patria), l'Arzignano vittorioso 2-1 in trasferta contro il Sangiuliano City e il Vicenza che liquida la Triestina con un netto 4-0. Nella parte bassa della classifica preziosa vittoria della Virtus Verona sul Trento.

Serie C, girone A: i risultati della 14^ giornata