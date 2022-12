Serie C su Sky: le partite live della 19^ giornata

La 19^ giornata di Serie C 2022/23 sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Ecco la programmazione di Sky Sport in questo weekend

Diciannovesima giornata di Serie C 2022/23 in diretta su Sky e in streaming su NOW, per gli abbonati al Pacchetto Sky Calcio. Per ogni giornata della Regular Season, Sky potrà trasmettere 3 partite integrali (una per ogni girone) e 3 appuntamenti con “Diretta Gol” (uno per ogni girone e per ogni girone fino a 8 partite in contemporanea). Grazie a “Diretta Gol”, quindi, Sky avrà fino a 24 campi collegati per ogni turno di campionato, assicurando un’importante copertura all’intero torneo, alle squadre e alle tifoserie di tutte le piazze. E a fine stagione, Playoff e Playout con 3 partite per ogni turno eliminatorio, semifinali e finali.