Serie C, i risultati della 20^ giornata

Ultimo turno del 2022 per la Serie C tra sorprese e certezze come il Catanzaro, al 20° risultato utile consecutivo nel girone C. Nel girone A la FeralpiSalò approfitta del ko della Pro Sesto e chiude l'anno in testa; nel girone B cade il Gubbio e rallenta il Cesena. La Serie C tornerà in campo domenica 8 gennaio 2023

Ultimo turno dell'anno in Serie C con i tre gironi contemporaneamente in campo prima della sosta, con la 21^ giornata in programma domenica 8 dicembre. Nel girone A i riflettori erano puntati sul big match tra Pro Sesto e Vicenza, vinto dai veneti per 4-1: mattatore Stroppa, autore di una tripletta. Del ko della Pro Sesto, che ha interrotto una serie di undici risultati utili consecutivi, ne ha approfittato la FeralpiSalò, adesso sola in vetta grazie alla vittoria per 1-0 contro l'Albinoleffe con la rete di Pittarello. Nel girone B rallentano Gubbio e Cesena: gli umbri hanno perso contro il Montevarchi, mentre i romagnoli hanno pareggiato contro la Carrarese. Può approfittarne la Reggiana che, in caso di vittoria contro la Lucchese, salirebbe a +4 sulla prima inseguitrice. Nel girone C, infine, prosegue senza sosta la marcia del Catanzaro che ha battuto 1-0 il Picerno. I giallorossi mantengono 8 punti di vantaggio sul Crotone, vittorioso contro il Messina.