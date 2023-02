Poker Avellino, pareggiano Messina e Pescara

Quaranta giorni dopo l'ultima volta, l'Avellino ritrova il sorriso. Gli irpini hanno vinto la prima partita del 2023, battendo 4-2 il Potenza nella 25^ giornata del girone C di Serie C. Un successo che ha interrotto una serie di quattro partite senza vittorie: a segno Marconi (doppietta all'esordio), Russo e Benedetti. Sono terminati in parità, invece, gli altri due anticipi delle 14.30. Quinto risultato utile di fila per il Messina che ha pareggiato 2-2 contro il Giugliano; reti bianche tra Monterosi e Pescara. Nel girone A, infine, la capolista Pordenone non è andata oltre l'1-1 con il Renate: a segno Nepi per gli ospiti e Palombi per i neroverdi.