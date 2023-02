Clamoroso quanto accaduto in Giugliano-Monterosi, partita del girone C di Serie C. Avanti 1-0 nel recupero, gli ospiti restano in dieci per l'espulsione del portiere Alia che causa un rigore. Cambi finiti per la squadra di Menichini e scelta obbligata tra i pali: ci va il centrocampista Samuele Parlati che blocca il rigore di Salvemini. E al 97' arriva il definitivo raddoppio della squadra laziale

È successo di tutto in Giugliano-Monterosi, partita del girone C di Serie C. Ma a prendersi la scena è sicuramente Samuele Parlati, centrocampista e… pararigori! Al fischio finale esultano 2-0 gli ospiti, che espugnano il Partenio (stadio di Avellino e casa provvisoria della squadra napoletana) e conquistano tre punti d’oro nella seconda metà della classifica. Come detto il protagonista a sorpresa è un portiere improvvisato, mediano classe 1997 dalla buona esperienza in categoria, che aveva applaudito il vantaggio del Monterosi targato Costantino (9° centro in campionato). Ma in pieno recupero l'eroe della squadra della provincia di Viterbo è stato proprio Parlati.