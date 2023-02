Matteo Marani è il nuovo presidente della Lega Pro

Il programma di Matteo Marani

Matteo Marani, già direttore del Guerin Sportivo e vicedirettore di Sky Sport, presenta un programma intitolato #facciamorete: ha come punti principali la sostenibilità economico-finanziaria dei club, il miglioramento del prodotto Serie C e la valorizzazione dei giovani. Su quest’ultimo aspetto, molto importante sarà il ruolo affidato a Gianfranco Zola in qualità di vicepresidente della Lega Pro. "A Gianfranco, cui sono legato da sincera amicizia da più di vent’anni - afferma Marani - ho chiesto l’impegno di pensare e realizzare, insieme al Consiglio direttivo e a tutte le società, un rilancio dei settori giovanili, primo elemento del cambiamento necessario. Gli sono grato per avere accettato, lui partito dalla Serie C, di dare una mano alla categoria. Insieme Zola, l’altro vicepresidente sarà Giovanni Spezzaferri, ex presidente dell'Aversa Normanna e per quattro anni nel consiglio direttivo di Lega Pro.