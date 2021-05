10/22

JAN KOLLER (Dortmund-Bayern, 2002) - Due precedenti in casa giallonera: la prima volta capitò nel 2002, quando il Borussia rimase in 10 contro il Bayern Monaco per l'espulsione di Lehmann. Tra i pali finì un gigante. Almeno per la statura, infatti, Koller aveva le giuste caratteristiche per stare in porta. L'ex centravanti parò alcune occasioni dei bavaresi, ma la sua ottima prova non evitò la sconfitta.