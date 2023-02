Cambio in vista su una panchina di Serie C. Si tratta del Pescara che è pronto a esonerare Alberto Colombo e riabbracciare Zdenek Zeman. A un passo l'accordo col boemo, fatale invece per Colombo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Audace Cerignola: lascia la squadra abruzzese al terzo posto del giroen C con 48 punti, a -16 dal Crotone, ma senza vittorie nelle ultime tre giornate.

Terza esperienza a Pescara per il boemo

Per Zeman, rimasto senza panchina dopo l'ultima annata a Foggia, sarà la terza avventura a Pescara. Indimenticabile per i tifosi la prima del 2011/12 quando, con Immobile e Insigne in attacco e Verratti a centrocampo, centrò la promozione in Serie A. Decisamente più complicata la seconda esperienza tra il 2017 e il 2018: fu chiamato a stagione in corso e, nonostante il 5-0 al suo esordio contro il Genoa, non riuscì a evitare la retrocessione degli abruzzesi. Nella stagione successiva, in B, fu esonerato a seguito della sconfitta con il Cittadella nella 29^ giornata. Non c'è due senza tre per il boemo, chiamato dalla dirigenza per far tornare a sognare un popolo e ambire al ritorno nella serie cadetta.