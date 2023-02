Zdenek Zeman torna a Pescara. Dopo la sconfitta per 1-0 sul campo dell'Audace Cerignola, il club ha raggiunto l'accordo con il boemo proprio in queste ore : andrà a sostituire Colombo che ha rassegnato le dimissioni. Attualmente, il Pescara occupa il terzo posto del girone C con 48 punti, a -16 dal Crotone, ma senza vittorie nelle ultime tre giornate.

Terza esperienza a Pescara

Zeman a Pescara è di casa. Questa, infatti, è la sua terza esperienza sulla panchina abbruzzese. La prima è stata indimenticabile. Era la stagione 2011-12 quando il boemo riuscì a vincere il campionato e a riportare il Pescara in Serie A dopo 19 anni. Con lui in squadra c'erano Immobile e Insigne in attacco, ma anche Verratti a centrocampo. Nel 2017 tornò a Pescara al posto di Oddo. L'avvio è stato splendido: 5-0 al Genoa, ma a fine campionato non riuscì ad evitare la retrocessione. Nella stagione successiva fu esonerato a seguito della sconfitta con il Cittadella. Ora è pronto a scrivere un nuovo capitolo.