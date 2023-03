Jimenez-gol, Juve Next Gen-Vicenza 1-2

Nell'andata della finale di Coppa Italia di Serie C, il Vicenza si impone nella spettacolare cornice dello Stadium per 2-1. Gara molto intensa con gli ospiti in vantaggio sul finire di primo tempo con Ierardi. La Juve Next Gen parte forte nella ripresa e pareggia con Iling Junior. Nel finale arriva la rete di Jimenez. Nel recupero traversa di Pecorini. Il ritorno l'11 aprile al Menti

JUVE NEXT GEN-VICENZA 1-2

39' Ierardi (V), 47' Iling Junior (J), 88' Jimenez (V)

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Crespi; Riccio, Poli, Stramaccioni (84' Mulazzi); Savona, Sersanti (74' Turicchia), Besaggio (72' Sekulov), Iling-Junior; Iocolano (35' Palumbo), Soulè (84' Compagnon), Pecorino. All. Brambilla

VICENZA (3-4-2-1): Iacobucci; Ndiaye, Ierardi (41' Cappelletti), Sandon; Begic (76' Stoppa), Ronaldo, Jimenez, Greco; Della Morte (76' Oviszach), Dalmonte; Ferrari. All. Modesto

Ammoniti: Ronaldo e Iling

Grande palcoscenico per la finale d'andata della Coppa Italia di Serie C. Allo Stadium, davanti a oltre 20mila persone, la Juve Next Gen esce sconfitta. Vince il Vicenza con una rete all'88' di Jimenez. Gara bella e intensa con la Juve, con Iling Junior in campo, pronta a fare la partita. Quindici minuti di fuoco per i bianconeri che riescono a mettere sotto il Vicenza che, però, con il passare dei minuti riguadagna campo e grazie alla qualità e all'esperienza dei suoi interpreti spinge sull'acceleratore. Al 39' il Vicenza passa grazie a Ierardi che nell'occasione accusa anche un problema muscolare ed è costretto a uscire. In precedenza era stato Iocolano a lasciare il terreno di gioco per un problema al ginocchio.



Parte forte nella ripresa la Juve che trova il gol al primo affondo grazie a Iling Junior. La gara si accende e si fa molto equilibrata. Il Vicenza accusa il ritorno della Juve e sembra, a tratti, accontentarsi del pareggio. I bianconeri provano a vincere la partita ma talvolta si espongono alle ripartenze vicentine. All'88' il Vicenza passa grazie a un gran gol di Jimenez che di sinistro, da fuori area mette la palla all'incrocio dei pali e batte Crespi. Reazione rabbiosa della Juve che ci prova un'ultima volta con un gran tiro di Pecorino che colpisce la traversa. Vince il Vicenza che si aggiudica così la finale d'andata. Il ritorno al 'Menti' l'11 aprile.