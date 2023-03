Catania promosso in Serie C, città in festa

Promozione aritmetica per i siciliani, che vincono il girone I della Serie D con sei giornate di anticipo: i rossoazzurri tornano dopo un anno in Serie C. Decisiva la vittoria per 4-1 con il Canicattì. Grande festa in serata in città

Domenica di festa anche a Catania per la promozione della squadra in Serie C. Dopo un anno e un cambio di proprietà, passata in estate all’imprenditore australiano di origini catanesi Ross Pelligra, i rossoazzurri possono festeggiare con addirittura sei giornate di anticipo sulla fine del torneo. Dopo un campionato praticamente perfetto, per la squadra allenata da Giovanni Ferraro è stato decisivo il 4-1 (gol di Sarao, Palermo, Jefferson e Vitale) ottenuto contro il Canicattì, a Caltanisetta, che consente ai siciliani di essere aritmeticamente certi della vittoria del girone I della Serie D. Bastava un punto, ne sono arrivati tre, che proiettano il Catania a 75 punti dopo 28 giornate, e a quel +22 in classifica che certifica il ritorno in C.