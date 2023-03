Catanzaro promosso, torna in B dopo 17 anni

Il primo verdetto dei campionati professionistici era atteso e arriva dalla Serie C: il Catanzaro torna in Serie B dopo 17 anni di assenza, con cinque giornate di anticipo sulla fine del campionato. La squadra calabrese mancava dalla stagione 2005/2006, ci torna dopo una stagione dominata, con numeri da record. Decisiva la vittoria ottenuta contro il Gelbison sul neutro di Salerno. Si è giocato lì e non ad Agropoli per permettere la grande affluenza dei tifosi del Catanzaro, che sono arrivati in almeno diecimila per sostenere e festeggiare la squadra.