Dall'apertura delle 9 di mattina alle 19 quasi 7.500 abbonamenti venduti per il Catania, neopromosso in C. Il Presidente Rosario Pelligra: "Il primo spettacolo al Massimino sarà sugli spalti".

Settemila e cinquecento. 7.417 nelle prime dieci ore, per la precisione. A Catania è corsa all'abbonamento per il prossimo campionato di C - in esclusiva su Sky Sport e in streaming NOW nel biennio 2023-2025. Numeri da record in dieci ore, dalle 9, l'orario di apertura della vendita, alle 19. Grande affiatamento per il ritorno in C della squadra di Luca Tabbiani. Lo scorso anno era arrivata la vittoria del campionato di D e la promozione.