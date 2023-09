Serie C su Sky: il Crotone vince a Catania, pari del Perugia a Lucca

E' partito con sette gare il campionato di Serie C Now, grande esclusiva Sky. Nel match d'esordio il Crotone ha vinto sul campo del Catania mentre sempre nel girone C è arrivata la vittoria del Giugliano. Cinque partite del girone B hanno visto invece le vittorie per le toscane Arezzo, Carrarese e Pontedera. Esordio con pareggio per il Perugia sul campo della Lucchese

E' iniziato su Sky e su Now il campionato di serie C con tutte le gare che sono trasmesse in esclusiva. Nella gara di apertura il Catania ha perso in casa contro il Crotone nel girone C mentre per l'esordio del Perugia a Lucca, nel girone B, è arrivato un pareggio sul campo della Lucchese. Vittorie per le toscane Arezzo, Pontedera e Carrarese. Ecco i risultati e i marcatori dei match giocati: