Lo Iacovone brucia ancora: nuovo incendio in curva

Un nuovo incendio si è verificato dopo le 11 di oggi, martedì 5 settembre, allo stadio Iacovone di Taranto a distanza di un giorno e mezzo dall'incendio di domenica sera. Le fiamme – a impianto deserto – sono divampate in curva sud, cioè nello stesso settore interessato dal rogo di domenica sera dopo la conclusione della partita Taranto-Foggia (Serie C), provocato dal lancio di un fumogeno da parte della tifoseria foggiana ospite di quella parte dell'impianto sportivo. In corso le prime indagini sull'ulteriore incendio ma a bruciare, a quanto pare, sarebbe stato il materiale depositato sotto la curva cud: il rivestimento di una pista di atletica a base di materiale gommoso. Da verificare come e perché ha preso fuoco o se per caso si sia introdotto qualcuno in quell'area, incendiando quanto era rimasto del materiale accantonato. Non si esclude che le fiamme siano riprese a causa del forte vento che soffia sulla città.