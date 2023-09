Vincono Atalanta e Perugia, Juve ko a Rimini

Si è aperta la terza giornata del campionato di serie C Now con cinque partite. Nel girone A primo successo per l'Atalanta under 23 che ha sconfitto 3-2 la Giana Erminio. Nel gruppo B la Juventus Next Gen ha perso 4-3 a Rimini mentre è arrivata la prima vittoria del Perugia sul campo della Spal. Successi anche per il Cesena a Pontedera e per l'Ancona in casa contro il Pineto

Prime cinque gare della terza giornata della serie C Now, grande esclusiva sui canali Sky. Nel gruppo A l'Atalanta ha ottenuto la sua prima vittoria in casa superando per 3-2 la Giana Erminio. Quattro invece le partite giocate nel girone B. La Juventus, nonostante un vantaggio fulmineo, è stata battuta per 4-3 in trasferta dal Rimini al termine di una partita rocambolesca. Bella vittoria in rimonta del Perugia sul campo della Spal mentre anche il Cesena si è imposto in trasferta a Pontedera. Vittoria di misura invece per l'Ancona contro il Pinwto

Rimini-Juventus U23 4-3

1' Comenencia (J), 3' Capanni (R), 29' Cerri (J), 54' Lamesta (R), 68' Turicchia (J), 70' Morra (R), 87' Gigli (R)

Spal-Perugia 1-2

6' Valentini (S), 41' Iannoni (P), 45'+1 Vasquez (P)

Atalanta U23-Giana Erminio 3-2

9' e 45' Italeng (A), 45'+3 Minotti (G), 58' Mallamo (A), 78' Verde (G)

Pontedera-Cesena 1-3

10' Hraiech (C), 63' Benedetti (P), 80' Ogunseye (C), 90'+7 Kargbo (C)

Ancona-Pineto 1-0