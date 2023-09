Vince il Cerignola. Pari per Latina e Juve Stabia

Primi segnali significativi dal girone C di Serie C. Dai posticipi di lunedì 18 settembre inizia a delinearsi una classifica più strutturata. In testa resta da sola la Turris dati i pareggi di Latina e Juve Stabia, fin qui a punteggio pieno, contro Monterosi Tuscia e Giugliano. Nell'altra partita in programma, prima vittoria stagionale dell'Audace Cerignola: 3-1 contro Brindisi, ora ultimo da solo con zero punti in tre partite. Non si è giocata invece Taranto-Messina per l'indisponibilità dello stadio "Erasmo Iacovone", colpito da due incendi in seguito alla partita giocata all'inizio del campionato contro il Foggia.