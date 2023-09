Mercoledì 20 settembre si è svolta la prima parte del turno infrasettimanale di Serie C, che ha interessato soprattutto il girone A: Mantova e Padova hanno battuto rispettivamente Giana Erminio e Novara, riuscendo così ad agganciare la Virtus Verona in cima alla classifica con 10 punti. Nel girone B successo importante per la capolista Torres contro la Carrarese. Giovedì 21 settembre scenderanno in campo le squadre del girone C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Nel turno infrasettimanale valido per la quarta giornata della Serie C, Mantova e Padova hanno agganciato la Virtus Verona in testa al girone A: le tre squadre in questo momento si trovato in cima tutte con 10 punti. Il Mantova ha ottenuto una preziosa vittoria in trasferta per 2-0 sul campo del Giana Erminio. Il Padova ha battuto il Novara in casa per 2-0. La Virtus Verona non è andata oltre il pari per 1-1 contro il Vicenza. Mercoledì 20 settembre si è giocata anche una partita del girone B, con la Torres che ha conquistato un successo importante per 2-0 contro la Carrarese: la squadra sarda è sempre più in testa con 12 punti. Giovedì 21 settembre scenderanno in campo le squadre del girone C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.