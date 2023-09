Si è chiuso con le partite del girone C il turno infrasettimanale in Lega Pro. La capolista Turris con una grande rimonta nel finale ha pareggiato 3-3 sul campo del Messina ed è stata agganciata in testa con 10 punti dalla Juve Stabia. Importante successo per il Benevento sul Taranto con i sanniti che avvicinano la zona playoff, bene l'Avellino sul campo del Sorrento. Vittoria larga in casa per il Picerno