Il club aveva esonerato l'allenatore dopo il ko contro il Taranto, ma ha cambiato la propria decisione dopo la richiesta dei calciatori che si sono schierati al fianco di Zauli. "Cio che è successo è molto particolare, da oggi si passa ai fatti" ha spiegato il DG Raffaele Vrenna, intervenuto in conferenza stampa insieme a una delegazione della squadra

Prima l'esonero, poi il ritorno in panchina. È la storia di Lamberto Zauli, allenatore del Crotone sollevato dall'incarico dopo la sconfitta per 2-1 contro il Taranto. L'esonero dell'ex centrocampista, però, è durato appena qualche ora. Dopo il comunicato pubblicato dal club calabrese nella mattina di lunedì, infatti, la squadra si è schierata con l'allenatore, chiedendo alla società la revoca dell'esonero. E così è stato, tanto che il direttore generale Raffaele Vrenna è intervenuto in conferenza stampa insieme a una delegazione dei giocatori per spiegare quanto accaduto.

Vrenna: "La squadra si è assunta le colpe, ora i fatti" "Cio che è successo oggi è molto particolare - ha spiegato Vrenna - Da apprezzare dal punto di vista umano. Avevamo deciso di dare una scossa all'ambiente, in particolare c'era questa voglia da parte del presidente. Poi è venuti i giocatori da me e si sono assunti le colpe. Io non potevo fare nulla, ho preso atto della loro decisione. E sono qui per dirvi che la società ha esaurito la pazienza: abbiamo fatto di tutto per Crotone, la squadra ha fatto una cosa che succede poche volte. Da oggi si passa ai fatti".

Il DG Vrenna in conferenza stampa insieme ai giocatori - FC Crotone (Facebook)

Il capitano Gigliotti: "Fatta la scelta giusta" Oltre a Vrenna, in conferenza stampa ha parlato anche il capitano Guillame Gigliotti che ha raccontato le ultime, frenetiche, ore: "Siamo uomini, prima che calciatori - esordisce - Stimiamo il nostro allenatore e secondo noi le colpe sono nostre, ce le assumiamo tutte e siamo qui per ribadirlo. Lo abbiamo detto anche al presidente e gli abbiamo chiesto un passo indietro per poter continuare con Zauli. L'impegno da parte nostra c'è sempre stato, anche quando abbiamo subito delle sconfitte. Solo noi possiamo assicurarvi che ciò che fa Zauli per noi è importante. Siamo pronti a convincere la piazza, ci prendiamo tutte le responsabilità. Secondo noi abbiamo fatto la scelta giusta".