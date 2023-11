Riparte dalla Serie C la carriera in panchina di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice all'epoca del sisma del 2016. Sarà il nuovo allenatore dell'Alessandria, attualmente terzultima nel girone A: per lui contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo in caso di salvezza

Torna a guidare una squadra di calcio Sergio Pirozzi , ex sindaco di Amatrice che ha gestito la fase dell'emergenza del terremoto del 2016 che ha colpito Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo. Pirozzi, 58 anni, è il nuovo allenatore dell'Alessandria , in Serie C. Ad annunciarlo il direttore generale dei grigi, Ninni Corda, che in conferenza stampa ha svelato il nome del sostituto di Marco Banchini, esonerato con la squadra al terzultimo posto del girone A di Serie C con 12 punti dopo 14 giornate.

La carriera di Pirozzi

L'ex sindaco di Amatrice vanta una buona esperienza in panchina. In carriera ha allenato Rieti e Viterbese nella vecchia Serie C2 e nel suo curriculum ci sono anche le avventure in Serie D con Messina, Aprilia, Civitavecchia, Trastevere (club allenato all'epoca del sisma e poi lasciato per dedicarsi completamente alla gravissima emergenza), Sambenedettese e Atletico Ascoli. Adesso il ritorno tra i professionisti, fortemente voluto dal dg Corda al quale, come confermato dallo stesso dirigente, Pirozzi è legato da una lunga amicizia. L'allenatore, che dopo l'esperienza nel consiglio regionale del Lazio ha lasciato la politica attiva, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo in caso di salvezza.