Momenti di paura questa mattina a Pescara, dove Zdenek Zeman ha accusato un leggero malore prima dell'allenamento della squadra abruzzese in preparazione al quarto di finale di Coppa Italia di Serie C contro il Catania. L'ex allenatore di Roma e Lazio è stato trasportato in ospedale, dove gli è stata riscontrata una lieve ischemia transitoria, come si legge nella nota del club. Le condizioni di Zeman sono buone, anche se dovrà restare per qualche giorno lontano dai campi per tutti gli accertamenti del caso. Domani il tecnico non sarà in panchina nella gara di Coppa Italia che la squadra abruzzese giocherà a Catania (ore 20.45). Il Pescara attualmente occupa la terza posizione del girone B di Serie C con 30 punti dietro Cesena e Torres.