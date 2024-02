Lega Pro, approvato progetto giovani di Zola

Il progetto di riforma del calcio giovanile presentato dal vicepresidente -ed ex calciatore di Cagliari, Parma, Chelsea oltre che della nazionale italiana- è stato approvato dal consiglio direttivo della Lega Pro, che ha anche discusso del progetto var per play off e play out di questa stagione

Lega Pro, progetto var per play off e play out

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha evidenziato come, in un anno di presidenza, siano stati raggiunti obiettivi importanti quali l'aumento dei partner con un title sponsor per la Serie C, diventata Serie C Now, l'aumento del pubblico negli stadi con un +40% rispetto alla precedente stagione e una previsione di oltre tre milioni di spettatori a fine campionato, un aumento continuo anche negli ascolti tv. Quindi il Consiglio ha discusso del progetto Var nei Play off e Play out 2023/24, che servirà anche come strumento di formazione per gli arbitri e per migliorare l'immagine della Serie C. Infine, è stato presentato il progetto di CALCIO Servizi che grazie ad un nuovo portale ed a corsi specifici aiuterà i club nella formazione dei dirigenti e nella soluzione di problematiche particolari.