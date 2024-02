Intervento chirurgico riuscito per Zdenek Zeman, l’allenatore del Pescara, che era stato ricoverato nei giorni scorsi alla clinica Pierangeli, si è sottoposto questa mattina ad un’operazione che, secondo quanto detto dal suo vice Giovanni Bucaro, era prevista per giugno ma a detta dei medici sarebbe stato meglio anticiparla. Così è stato e, secondo gli ultimi aggiornamenti, l'intervento è andato bene ma, pur non conoscendo ancora con precisione i tempi di recupero, sarà sicuramente necessario un lungo periodo di riposo e riabilitazione, motivo per il quale Zeman sarà obbligato a stare fuori fino a fine stagione. Nelle prossime ore il Pescara valuterà possibili sostituti.