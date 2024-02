Ufficiali le dimissioni di Zdenek Zeman da allenatore del Pescara, il boemo si era sottoposto nei giorni scorsi ad un intervento chirurgico alla clinica Pierangeli, nonostante sia perfettamente riuscito, l'ex Roma e Cagliari non ha ricevuto l'idoneità per continuare l'attività in panchina. "Ringrazio la società che mi è sempre stata vicino, tra noi resterà sempre un rapporto di affetto" le sue prime parole, al suo posto il suo vice Giovanni Bucaro

