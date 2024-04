Il Mantova è aritmeticamente promosso in Serie B. Il pareggio del Padova in casa del Lumezzane ha permesso ai ragazzi di Possanzini, impegnati lunedì sera sul campo del Renate, di festeggiare la vittoria del Girone A di Serie C con 4 giornate di anticipo. I biancorossi si uniscono così al Cesena, formazione vincitrice del Girone B, e nella prossima stagione torneranno a giocare nel campionato di Serie B. "L'impossiBile è diventato possiBile - si legge sui profili social del club. Abbiamo trasformato un sogno in realtà. Adesso possiamo urlarlo forte, abbracciandoci tutti insieme con le lacrime agli occhi e la pelle d'oca: siamo in Serie B".