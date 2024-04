Juve Stabia promossa, torna in B dopo 4 anni

Arriva anche il verdetto del Girone C di Lega Pro con la promozione diretta del club di Castellammare di Stabia. Con tre giornate di anticipo, decisivo lo 0-0 contro il Benevento secondo in classifica: con 11 punti di vantaggio la squadra allenata da Guido Pagliuca, dominatrice del campionato, può già festeggiare. Dopo 4 anni la Juve Stabia torna in B e raggiungendo Cesena e Mantova, già promosse senza passare dai playoff. Festa grande per le strade della città

La Juve Stabia torna in Serie B con tre giornate di anticipo, grazie al pareggio senza reti in casa del Benevento, secondo in classifica (a pari punti con l’Avellino) e staccato 11 punti. E a Castellammare di Stabia sono cominciati i festeggiamenti per un ritorno aspettato quattro anni. Al 99', dopo un lungo recupero, è esplosa la gioia dei circa 500 tifosi della Juve Stabia assiepati davanti allo stadio 'Romeo Menti' di Castellammare, dove era stato allestito un maxischermo. Dopo i verdetti del girone A e B di Serie C, con le promozioni dirette di Mantova e Cesena, festeggia anche la Juve Stabia, che vince il girone C.