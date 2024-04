L'episodio avvenuto nella giornata di lunedì, il giorno dopo la sconfitta interna con il Brindisi: alcuni calciatori, in spiaggia con le fidanzate, sono stati picchiati con spranghe e bastoni da una ventina di tifosi. Un giocatore avrebbe riportato la frattura dello zigomo. La condanna del club: "La violenza non è mai la soluzione"

Alcuni calciatori del Crotone nella giornata di ieri sono stati aggrediti in spiaggia e colpiti con spranghe e bastoni da un gruppo di cosiddetti tifosi, insoddisfatti per il rendimento della squadra. I giocatori, al mare con le fidanzate, sono stati avvicinati da una ventina di sostenitori che li avrebbero aggrediti e picchiati. Il più giovane tra i calciatori avrebbe riportato la frattura dello zigomo. L’episodio è avvenuto il giorno dopo la sconfitta casalinga allo 'Scida' contro il Brindisi, ultimo in classifica e già retrocesso, di domenica, con il Crotone che ora occupa la nona posizione in classifica del girone C di Lega Pro.