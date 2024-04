Serie C, le gare della 36^ giornata su Sky

36^ giornata del campionato di Serie C: tutte le gare della stagione saranno live su Sky e in streaming su Now per il biennio 2023-25: 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff e della Supercoppa

Tutta la Serie C NOW 2023/2024 è solo su Sky e in streaming su NOW, con 1.143 partite in esclusiva nazionale e 48 partite in co-esclusiva a stagione, tutte le partite della regular season, dei playoff, della Supercoppa e della Coppa Italia (dagli ottavi di finale). Ampia copertura della Serie C anche su Sky Sport 24, con highlights e approfondimenti delle partite. Da oggi 12 a lunedì 15 aprile 2024 si torna in campo per la trentaseiesima giornata della stagione. Si inizia con l’anticipo delle 20.45: Arzignano Valchiampo-Fiorenzuola (Sky Sport 252 e in streaming su NOW).