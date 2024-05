Importante traguardo per la Serie C, che nella regular season ha registrato 700mila spettatori in più (2 milioni e 800mila paganti) rispetto alla scorsa stagione e questo nonostante una maggiore copertura televisiva. Le partite di sabato del 2° turno playoff saranno naturalmente live su Sky e in streaming su NOW , così come il sorteggio del primo turno nazionale.

Importantissimo traguardo raggiunto dalla Serie C NOW , che ha registrato +700mila spettatori all’interno degli stadi durante il campionato nella stagione 2023/2024 rispetto alla scorsa stagione (+32,25%), passando da 2.185.121 a 2.833.560 paganti . Un risultato entusiasmante, che si unisce alla maggiore diffusione televisiva in un meccanismo positivo tra la maggiore visibilità e l’accresciuta affluenza negli stadi. La stagione della Serie C NOW, ora impegnata con i playoff sino alle finali del 5 e 9 giugno, segna dunque u n terzo in più di persone negli stadi .

Il sorteggio playoff di domenica su Sky

Tutti i playoff di C si giocano in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Prossimo appuntamento le partite del 2° turno di girone, in programma sabato 11 maggio, che l’appuntamento è domenica alle 9.30 su Sky Sport 24: il miglior marcatore di sempre della Serie C, Felice Evacuo, sorteggerà gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale che si giocherà il 14 e il 18 maggio. Le teste di serie sono le terze classificate Vicenza, Carrarese e Benevento oltre al Catania, vincitore della Coppa Italia di Serie C. Ma non è finita qui, perché la domenica successiva, il 19 maggio (ore 9.30 su Sky Sport 24), sarà Cristian Brocchi a condurre l’estrazione per gli accoppiamenti del secondo turno playoff.