Tra le 9 squadre che hanno centrato la qualificazione in Serie C ci sono due "prime volte": si tratta dell'Alcione, la terza squadra di Milano, e del Caldiero Terme. Tornano tra i professionisti dopo i rispettivi fallimenti anche Carpi e Trapani, protagoniste in Serie A e B nelle passate stagioni, e il Campobasso

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT