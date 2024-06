Dopo lo 0-0 del Partenio-Lombardi, il Vicenza affronta al Menti l'Avellino nella semifinale ritorno dei playoff. La squadra di Vecchi e quella di Pazienza si sfidano per continuare a coltivare il sogno Serie B. Chi vince questa semifinale affronta o Benevento o Carrarese. Diretta su Sky Sport (canale 252) e in streaming su NOW alle 20.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD