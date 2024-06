Inizia la sfida tra Vicenza e Carrarese in un doppio confronto che vale la promozione in Serie B. Vecchi sostituisce Golemic con Fantoni, out Ferrari, dentro Pellegrini. In campo anche Delle Monache. Modifiche anche per Calabro: un centrocampista in più, Della Latta, il sacrificato è Palmieri. Diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW alle 21. Disponibile su Sky Go, anche in HD