Marani: "Missione Serie C è lavorare sui giovani"

Matteo Marani, presidente della Lega Pro, ha parlato su Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio della finale di andata dei playoff tra Vicenza e Carrarese: "Lavorare sui giovani è la missione principale della Serie C. È stata varata la 'riforma Zola', che farà sì che dalla prossima stagione l'impiego dei giocatori del proprio vivaio sarà premiato con il 400% del loro valore nel minutaggio. I club non devono essere lasciati da soli in questa missione e vanno aiutati"

FINALE PLAYOFF SERIE C, VICENZA-CARRARESE LIVE