Il Consiglio federale ha votato l'ammissione della seconda squadra rossonera al campionato di Serie C in seguito all'esclusione dell'Ancona. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc: "È un successo duplice". Comunicato ufficiale del club: "Nasce Milan Futuro". Venerdì 28 la composizione dei gironi, e da quest'anno le seconde squadre potranno retrocedere SERIE C 2024/2025: LE DATE UFFICIALI

Dopo Juventus e Atalanta, anche il Milan ha la sua seconda squadra: la formazione Under 23 rossonera è ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie C e si chiamerà Milan Futuro. Prende il posto dell'Ancona in seguito all'esclusione di quest'ultima. A commentare la decisione del Consiglio federale è stato il presidente della Figc Gabriele Gravina: "È un successo duplice. C'è stato un incremento nel numero di seconde squadre. E poi al 27 giugno possiamo dire che gli organici sono completi e si può procedere alla composizione dei calendari".

Il comunicato dei rossoneri: "Nasce Milan Futuro" Con una nota, il club rossonero ha ufficializzato la nascita della seconda squadra e la guida tecnica, dopo i rumors delle scorse settimane: "Ad allenare il Milan Futuro sarà Daniele Bonera, che con il Club rossonero ha totalizzato 201 presenze da calciatore in 9 stagioni. Nel 2019 ha iniziato la sua avventura come collaboratore tecnico sempre al Milan. Nel 2020 ha ottenuto l'abilitazione UEFA PRO dopo aver partecipato al corso di Coverciano". E ancora: "La squadra si radunerà l'8 luglio e si allenerà a Milanello a stretto contatto con il Team di Paulo Fonseca, formando di fatto un unico gruppo. Le prime uscite ufficiali sono in programma l'11 e il 18 di agosto quando si disputeranno il primo e il secondo turno preliminare di Coppa Italia Serie C, mentre l'avvio del campionato è previsto il 25 agosto". approfondimento Svelato il nuovo logo della Serie C NOW

Bonera allenatore, Kirovski direttore sportivo Ufficializzato l'allenatore, ovvero l'ex giocatore rossonero Daniele Bonera, in società entrerà anche Jovan Kirovski nel ruolo di direttore sportivo. L'ex dirigente dei Los Angeles FC farà parte dell'organigramma societario del nascente Milan Futuro. Le partite interne dei rossoneri si disputeranno a Solbiate.

Milan Futuro, le prime mosse sul mercato Ora bisogna costruire una squadra in grado di essere competitiva nella prossima stagione di Serie C. Ai dettagli la trattativa per Fall, reduce da 13 gol e 3 assist nell'ultima stagione alla Giana Erminio. Si continua a seguire anche Cyriaque Irié, centravanti classe 2005 del Dijon che i rossoneri monitorano ormai da tempo. E poi ci sono i talenti "fatti in casa": su tutti Francesco Camarda, classe 2008 ed eroe nella spedizione vincente dell'Italia U17 e decisivo con la doppietta in finale contro il Portogallo. Ci potrebbe essere spazio in seconda squadra anche per Kevin Zeroli e Diego Sia, quest'ultimo in gol in dieci occasioni nella scorsa stagione. Attenzione anche al possibile ritorno di Alessandro Plizzari: cresciuto nel Milan, attualmente al Pescara.

