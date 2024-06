La Lega Pro ha reso note le date della prossima stagione di C. Si parte il 25 agosto: nel mezzo tre turni infrasettimanali e una pausa natalizia che inizierà il 29 dicembre. Ma si scende in campo già ad agosto con il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia

La corsa alla Serie B di fatto è già iniziata. Nella giornata di lunedì 17 giugno la Lega Pro ha ufficializzato le date della nuova stagione. Il campionato di Serie C inizierà il prossimo 25 agosto, per poi chiudersi il 27 aprile 2025 prima della lotteria dei playoff. Nel mezzo tre turni infrasettimanali (date ancora da stabilire) e pausa invernale fissata al 29 dicembre. Da cerchiare in rosso sul calendario anche il l'11 e il 18 agosto, giorni in cui andranno in scena il primo e il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia.